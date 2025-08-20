Animation jeunes publics 4 sens Roubaix

Animation jeunes publics 4 sens

23 rue de l’Espérance Roubaix Roubaix Nord

Début : 2026-05-17 16:00:00

fin : 2026-05-17 17:30:00

2026-05-17

Chaque dimanche de 16h à 17h30, le musée propose, en parallèle à la visite des adultes, une animation pour les enfants, **dès 4 ans**, qui les accompagnent.

Ces animations thématiques commencent par une découverte du musée et une sensibilisation aux œuvres avant un passage en atelier créatif et ludique.

Cette semaine, **4 sens**

Ces sens sont exploités à l’aide de l’ensemble des collections du musée, du bâtiment, du parcours des sens créé par Christian Astuguevieille, ainsi qu’avec des outils réalisés par l’équipe d’animateurs. Aucune création plastique n’est effectuée, seules des expériences ponctuent la séance. Plusieurs objectifs connaître ces 4 sens, les mettre en éveil et déclencher des sensations par rapport à l’ensemble des collections du musée, élaborer un vocabulaire sensoriel.

23 rue de l'Espérance Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 69 23 60

English :

Every Sunday from 4pm to 5:30pm, the museum offers, in parallel with the adult visit, an animation for accompanying children **from 4 years old**.

These themed activities begin with a discovery of the museum and an introduction to the works, before moving on to a fun and creative workshop.

This week, **4 senses**

These senses are exploited using all the museum?s collections, the building and the sensory trail created by Christian Astuguevieille, as well as tools created by the animation team. No plastic creations are made, only experiments punctuate the session. There are several objectives: to learn about these 4 senses, to awaken them and trigger sensations in relation to the museum’s collections as a whole, and to develop a sensory vocabulary.

