Animation jeux de construction, Musée du Jouet, Moirans-en-Montagne

Animation jeux de construction Samedi 23 mai, 19h00 Musée du Jouet Jura

Accès libre et continu

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Laissez libre cours à votre imagination et votre créativité grâce à des jeux de construction LEGO®, Kapla®, Jeujura®, etc.

Musée du Jouet 5 Rue du Murgin, 39260 Moirans-en-Montagne, France Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384423864 https://www.musee-du-jouet.com https://www.facebook.com/Musee.du.jouet.moirans Le musée du Jouet est riche d’une collection de près de 20 000 pièces témoins de 5 000 ans d’Histoire de l’Humanité. Les 700 jouets de la collection Lombard proviennent de 33 pays. Les 3500 jouets de la collection du musée de Canet-en-Roussillon comprennent des jouets remarquables et de très belles pièces antiques (Sumer, Grèce, Byzance,…). Les 700 jouets du Sahara et des Montagnes de l’Atlas constituent une collection unique au monde. Les collections historiques du musée sont constituées de jouets de grandes marques françaises (Jouef, Joustra, Fernand Martin, JEP, SFBJ, Pintel…) et internationales (Fischer Price, Dinky Toys,Mattel aux USA, Meccano en Angleterre, Playmobil en Allemagne, Lego au Danemark, LMB au Québec…) qui viennent enrichir cette collection unique. Le musée est également une vitrine de la production jurassienne de jouets et jeux depuis 1850.

Nuit européenne des musées

© Musée du Jouet