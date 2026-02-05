Sortie de résidence et papotage Renée La vache qui rue Moirans-en-Montagne

Sortie de résidence et papotage Renée

La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – – EUR

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

2026-05-22

Renée par la Cie du Détour le vendredi 22 mai à 18h à La Vache qui Rue, Moirans-en-Montagne.

Laure vient re-travailler son clown… avec ses complices de la Cie du détour. Un théâtre engagé et joyeux. Engagé dans quoi ? Dans la vie. Joyeux comment ? Comique mais réfléchi. Laure a une formation de formatrice en expression vocale. C’est quoi ? Ça parle de la voix humaine qui est au service de notre sensibilité. Aussi, Laure à travers son personnage de clown qu’elle appelle “Renée” va s’étonner et vous étonnera simplement avec ce qui sort de sa bouche, de sa gorge des sons, des bruits, des mots,

des cris.

Tout public à partir de 10 ans. Entrée libre et gratuite. .

La vache qui rue 6 Rue des Sports Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 55 61

