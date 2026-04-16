Nuit européenne des musées Musée du Jouet Musée du jouet Moirans-en-Montagne
Nuit européenne des musées Musée du Jouet Musée du jouet Moirans-en-Montagne samedi 23 mai 2026.
Moirans-en-Montagne
Nuit européenne des musées Musée du Jouet
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-23
A l’occasion de la Nuit Européenne des Musées, venez participer aux animations proposées
– Animation de jeux de construction de 19h00 à 22h00. Accès libre et continu. Tout public (à partir de 2 ans).
– Murder Party de 20h30 à 22h00/ NOUVELLE ENQUÊTE IMMERSIVE AU MUSÉE DU JOUET ! Plongez dans une enquête haletante au musée observez, interrogez et rassemblez les indices pour élucider le meurtre de la conservatrice. Sur réservation à partir de 8 ans.
Restitution La classe l’oeuvre de 19h30 à 19h45 Venez découvrir des films réalisés en stop-motion par les élèves de la classe de CE1 et et CE2 de l’école Saint Joseph de Moirans-en-Montagne avec des Playmobil®.
Tout public. .
Musée du jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64 info@musee-du-jouet.com
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English : Nuit européenne des musées Musée du Jouet
L’événement Nuit européenne des musées Musée du Jouet Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-04-22 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE
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