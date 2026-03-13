Vacances de printemps au musée du Jouet musée du Jouet Moirans-en-Montagne

Vacances de printemps au musée du Jouet

musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-05-03 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Ateliers en famille, visites originales, jeux de piste, parcours devinettes, animations, jeux vidéo, spectacles, exposition photo, murder-party, etc.

Il y en a pour tous les goûts !

Le musée est ouvert du lundi au vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 (dont lundi de Pâques et vendredi 1er mai), le samedi et dimanche de 14h00 à 18h00.

Plus d’informations https://www.musee-du-jouet.com .

musée du Jouet 5 Rue du Murgin Moirans-en-Montagne 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 42 38 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vacances de printemps au musée du Jouet

L’événement Vacances de printemps au musée du Jouet Moirans-en-Montagne a été mis à jour le 2026-03-13 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)