Animation jeux en bois avec Bilboquet en vadrouille Médiathèque Arnac-Pompadour

Informations pratiques

Arnac-Pompadour

Animation jeux en bois avec Bilboquet en vadrouille

Médiathèque 44, rue des Écoles Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 10:00:00

fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Animation jeux en bois avec Bilboquet en Vadrouille.

Animation familiale pour petits et grands. .

Médiathèque 44, rue des Écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Animation jeux en bois avec Bilboquet en vadrouille

L’événement Animation jeux en bois avec Bilboquet en vadrouille Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze