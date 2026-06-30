Animation jeux en bois avec Bilboquet en vadrouille Médiathèque Arnac-Pompadour
jeudi 23 juillet 2026 · Médiathèque · Arnac-Pompadour
Informations pratiques
Arnac-Pompadour
Animation jeux en bois avec Bilboquet en vadrouille
Médiathèque 44, rue des Écoles Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-23
Animation jeux en bois avec Bilboquet en Vadrouille.
Animation familiale pour petits et grands. .
Médiathèque 44, rue des Écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr
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English : Animation jeux en bois avec Bilboquet en vadrouille
L’événement Animation jeux en bois avec Bilboquet en vadrouille Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze
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