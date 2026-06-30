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Animation jeux en bois avec Bilboquet en vadrouille Médiathèque Arnac-Pompadour

jeudi 23 juillet 2026 · Médiathèque · Arnac-Pompadour

Animation jeux en bois avec Bilboquet en vadrouille Médiathèque Arnac-Pompadour

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque
Adresse
44, rue des Écoles
Ville
19230 Arnac-Pompadour
Département
Corrèze
Tarif

Arnac-Pompadour

Animation jeux en bois avec Bilboquet en vadrouille

Médiathèque 44, rue des Écoles Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 10:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00

Date(s) :
2026-07-23

Animation jeux en bois avec Bilboquet en Vadrouille.
Animation familiale pour petits et grands.   .

Médiathèque 44, rue des Écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96  mdlubersac@lubersacpompadour.fr

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English : Animation jeux en bois avec Bilboquet en vadrouille

L’événement Animation jeux en bois avec Bilboquet en vadrouille Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme Terres de Corrèze

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