Les soirées de la Marquise Château (Orangerie) Arnac-Pompadour

Les soirées de la Marquise

Château (Orangerie) Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-31

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14

Lors d’une visite théâtralisée, plongez dans la vie d’époque, soyez les visiteurs privilégiés et observez la marquise évoluer dans ses jardins.

Ouverture des portes à partir de 20h au manège de l’Orangerie.

Réservation fortement conseillée. .

Château (Orangerie) Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 27 contact@chateau-pompadour.fr

