Les soirées de la Marquise Château (Orangerie) Arnac-Pompadour

Les soirées de la Marquise
Château (Orangerie) Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : 14 – 14 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14
Lors d’une visite théâtralisée, plongez dans la vie d’époque, soyez les visiteurs privilégiés et observez la marquise évoluer dans ses jardins.
Ouverture des portes à partir de 20h au manège de l’Orangerie.
Réservation fortement conseillée. .
Château (Orangerie) Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 27 contact@chateau-pompadour.fr
