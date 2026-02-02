Cabaret équestre au château Place du château Arnac-Pompadour
Cabaret équestre au château Place du château Arnac-Pompadour samedi 18 juillet 2026.
Cabaret équestre au château
Place du château Château de Pompadour Arnac-Pompadour Corrèze
Tarif : 65 – 65 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-29
Offrez-vous un dîner spectacle unique, où les saveurs originales, proposées par l’Atelier Gourmand, se mêleront gracieusement à différents tableaux équestres, présentés par une troupe d’artistes de renommée internationale Christophe Hasta Luego.
Tarif 65 € comprend spectacle, apéritif, entrée, plat, dessert et café
Réservation obligatoire.
Spectacle en plein-air .
Place du château Château de Pompadour Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 27 contact@chateau-pompadour.fr
English : Cabaret équestre au château
