Cabaret équestre au château Place du château Arnac-Pompadour

Cabaret équestre au château

Place du château Château de Pompadour Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 65 – 65 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-29

Offrez-vous un dîner spectacle unique, où les saveurs originales, proposées par l’Atelier Gourmand, se mêleront gracieusement à différents tableaux équestres, présentés par une troupe d’artistes de renommée internationale Christophe Hasta Luego.

Tarif 65 € comprend spectacle, apéritif, entrée, plat, dessert et café

Réservation obligatoire.

Spectacle en plein-air .

Place du château Château de Pompadour Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 98 99 27 contact@chateau-pompadour.fr

English : Cabaret équestre au château

