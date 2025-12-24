Grand show du cheval Arabe, Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour
Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour Corrèze
Venez admirer les plus beaux représentants des chevaux arabes.
Au programme
Championnat de France de pur-sang arabe
Championnat de France de pur-égyptien
Championnat de France de demi-sang arabe
Village exposants et restauration sur place. .
Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 03 74 35 haraspompadour@gmail.com
