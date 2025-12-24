Grand show du cheval Arabe, Stade équestre du Puy-Marmont Arnac-Pompadour

Grand show du cheval Arabe

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

2026-07-25

Venez admirer les plus beaux représentants des chevaux arabes.

Au programme

Championnat de France de pur-sang arabe

Championnat de France de pur-égyptien

Championnat de France de demi-sang arabe

Village exposants et restauration sur place. .

Stade équestre du Puy-Marmont Allée des Marronniers Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

