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Animation KAMISHIBAI Châlette-sur-Loing

Animation KAMISHIBAI Châlette-sur-Loing

Animation KAMISHIBAI Châlette-sur-Loing samedi 11 juillet 2026.

Adresse : 1 Avenue Jean Jaurès

Ville : 45120 Châlette-sur-Loing

Département : Loiret

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Châlette-sur-Loing

Animation KAMISHIBAI

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Animation KAMISHIBAI
Animation sur le thème “Nos petits et grands héros”
Espace estival de la médiathèque. Entrée libre.   .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90 

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English :

KAMISHIBAI Storytelling

L’événement Animation KAMISHIBAI Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS

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