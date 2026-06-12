Châlette-sur-Loing

Animation KAMISHIBAI

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Animation KAMISHIBAI

Animation sur le thème “Nos petits et grands héros”

Espace estival de la médiathèque. Entrée libre. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

KAMISHIBAI Storytelling

L’événement Animation KAMISHIBAI Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS