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Ateliers créatifs Châlette-sur-Loing

Ateliers créatifs Châlette-sur-Loing

Ateliers créatifs Châlette-sur-Loing mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : 1 Avenue Jean Jaurès

Ville : 45120 Châlette-sur-Loing

Département : Loiret

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Châlette-sur-Loing

Ateliers créatifs

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

Ateliers créatifs
Ateliers créatifs en famille autour d’un album jeunesse animé par le Service enfance famille sur l’espace estival de la médiathèque. Animation gratuite tout public. Entrée libre.   .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90 

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English :

Creative Workshops

L’événement Ateliers créatifs Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS

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