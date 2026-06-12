Ateliers créatifs Châlette-sur-Loing
Ateliers créatifs Châlette-sur-Loing mercredi 15 juillet 2026.
Châlette-sur-Loing
Ateliers créatifs
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Ateliers créatifs
Ateliers créatifs en famille autour d’un album jeunesse animé par le Service enfance famille sur l’espace estival de la médiathèque. Animation gratuite tout public. Entrée libre. .
1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90
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English :
Creative Workshops
L’événement Ateliers créatifs Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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