Châlette-sur-Loing

Ateliers créatifs

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 10:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Ateliers créatifs

Ateliers créatifs en famille autour d’un album jeunesse animé par le Service enfance famille sur l’espace estival de la médiathèque. Animation gratuite tout public. Entrée libre. .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90

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English :

Creative Workshops

L’événement Ateliers créatifs Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS