Feu d’artifice Chalette Châlette-sur-Loing
Feu d’artifice Chalette Châlette-sur-Loing mardi 14 juillet 2026.
Châlette-sur-Loing
Feu d’artifice Chalette
Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Feu d’artifice Chalette
Feu d’artifice à la tombée de la nuit (22h30). Dès la fin de l’après-midi, Alexis et Lucile vous accueillent au bar. À 22h Groove Afro-funk avec le groupe MALABAAAR .
Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 12
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English :
Chalette Fireworks
L’événement Feu d’artifice Chalette Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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