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Feu d’artifice Chalette Châlette-sur-Loing

Feu d’artifice Chalette Châlette-sur-Loing

Feu d’artifice Chalette Châlette-sur-Loing mardi 14 juillet 2026.

Ville : 45120 Châlette-sur-Loing

Département : Loiret

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Châlette-sur-Loing

Feu d’artifice Chalette

Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 21:00:00
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Feu d’artifice Chalette
Feu d’artifice à la tombée de la nuit (22h30). Dès la fin de l’après-midi, Alexis et Lucile vous accueillent au bar. À 22h Groove Afro-funk avec le groupe MALABAAAR   .

Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 89 59 12 

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English :

Chalette Fireworks

L’événement Feu d’artifice Chalette Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS

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