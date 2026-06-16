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Sieste contée Châlette-sur-Loing

Sieste contée Châlette-sur-Loing

Sieste contée Châlette-sur-Loing mercredi 8 juillet 2026.

Adresse : 1 Avenue Jean Jaurès

Ville : 45120 Châlette-sur-Loing

Département : Loiret

Début : mercredi 8 juillet 2026

Fin : mercredi 8 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : Gratuit

Châlette-sur-Loing

Sieste contée

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:30:00
fin : 2026-07-08

Date(s) :
2026-07-08

Sieste contée
Venez farnienter dans l’espace estival de la médiathèque en compagnie des conteuses de Chimère & Mélusine ! Entrée libre. PS amenez votre transat !-)   .

1 Avenue Jean Jaurès Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 07 24 90 

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L’événement Sieste contée Châlette-sur-Loing a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS

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