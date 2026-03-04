Animation : Le petit labo de sel., Maison Rurale de l’Outre-Forêt, Kutzenhausen

Animation : Le petit labo de sel. Dimanche 8 mars, 14h00 Maison Rurale de l’Outre-Forêt Bas-Rhin

Tarifs (entrée + exposition + animation) :

Plein tarif : 6€

Tarif réduit : 4€

Abonnement annuel ou Pass famille : 14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T14:00:00+01:00 – 2026-03-08T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-08T14:00:00+01:00 – 2026-03-08T18:00:00+01:00

Ce dimanche, la salle de classe ancienne s’anime et vous accueille autour du “Petit Labo des cristaux de sel” !

M. Alfred Scheidt, professeur de biologie, vous proposera de suivre différentes expériences commentées, à la découverte des étonnantes propriétés du sel.

Cette animation est accessible sans réservation, à partir de 15h.

En parallèle, découvrez l’exposition “Mon petit grain de sel”, visible du 8 février au 8 mars 2026 !

Maison Rurale de l’Outre-Forêt 67250 KUTZENHAUSEN Kutzenhausen 67250 Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « email », « value »: « contact@maison-rurale.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 88 80 53 00 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.maison-rurale.fr »}]

expériences sur le sel. sel expériences

mrof