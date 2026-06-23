Saint-Jouin-Bruneval

Animation Lire à la plage

Plage de Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Des ateliers créatifs, l’heure du conte et des lectures détente à la cabane Lire à la plage .

3 animations par jour (de 15h30 à 18h)

10 places disponibles par événement (sur inscription) .

Plage de Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 17 80 mediatheque@st-jouin-bruneval.fr

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English : Animation Lire à la plage

L’événement Animation Lire à la plage Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie