Animation Lire à la plage Saint-Jouin-Bruneval
Animation Lire à la plage Saint-Jouin-Bruneval vendredi 10 juillet 2026.
Saint-Jouin-Bruneval
Animation Lire à la plage
Plage de Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Des ateliers créatifs, l’heure du conte et des lectures détente à la cabane Lire à la plage .
3 animations par jour (de 15h30 à 18h)
10 places disponibles par événement (sur inscription) .
Plage de Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 55 17 80 mediatheque@st-jouin-bruneval.fr
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English : Animation Lire à la plage
L’événement Animation Lire à la plage Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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