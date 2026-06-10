Les rendez-vous d’été Pelat Sentier des Hêtres Saint-Jouin-Bruneval
Les rendez-vous d’été Pelat Sentier des Hêtres Saint-Jouin-Bruneval mardi 14 juillet 2026.
Saint-Jouin-Bruneval
Les rendez-vous d’été Pelat
Sentier des Hêtres Cour de l’école Le Pélican Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Un homme et un mât de bois de 4 mètres de long, un panier rempli d’accessoires.
Du cirque de rue évoquant les fêtes de village et leurs mâts de cocagne, pour frémir, rire, être impressionnés et, finalement, nous retrouver tous ensemble.
Durée 45 min
Tout public .
Sentier des Hêtres Cour de l’école Le Pélican Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie animations-culturelles@lehavremetro.fr
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English : Les rendez-vous d’été Pelat
L’événement Les rendez-vous d’été Pelat Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-06-10 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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