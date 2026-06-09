Saint-Jouin-Bruneval

Pêche à pied

Plage de Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 16:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Venez découvrir la petite faune marine du bord de mer et apprendre quelques techniques de pêche à pied.

Animation assurée par l’association Cardère

Réservation obligatoire à la mairie ou au 02 35 13 10 10 .

Plage de Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 10 10

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English : Pêche à pied

L’événement Pêche à pied Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie