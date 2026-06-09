Pêche à pied Saint-Jouin-Bruneval
Pêche à pied Saint-Jouin-Bruneval mercredi 15 juillet 2026.
Saint-Jouin-Bruneval
Pêche à pied
Plage de Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 16:00:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Venez découvrir la petite faune marine du bord de mer et apprendre quelques techniques de pêche à pied.
Animation assurée par l’association Cardère
Réservation obligatoire à la mairie ou au 02 35 13 10 10 .
Plage de Saint-Jouin-Bruneval Saint-Jouin-Bruneval 76280 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 13 10 10
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English : Pêche à pied
L’événement Pêche à pied Saint-Jouin-Bruneval a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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