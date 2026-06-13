Animation Mash-up Bibliothèque Cintu Ona Xanton-Chassenon

Xanton-Chassenon

Animation Mash-up

Bibliothèque Cintu Ona 8 impasse du foyer rural Xanton-Chassenon Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:30:00

fin : 2026-07-08 12:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Dans le cadre du Festival national du livre pour la jeunesse du 17 juin au 19 juillet 2026 sur le thème Nos petits et grands héros.

En partenariat avec la Bibliothèque départementale de Vendée.

Réalise ton œuvre audiovisuelle à partir d’images et de sons préexistants dans un esprit décontracté et collaboratif.

Public 8-10 ans le matin, 10 et plus l’après-midi.

Animation gratuite

Sur inscription

Prévoir un pique-nique pour le repas de midi.

Renseignements et réservation 09 88 18 92 27 .

Bibliothèque Cintu Ona 8 impasse du foyer rural Xanton-Chassenon 85240 Vendée Pays de la Loire +33 9 88 18 92 27

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English :

As part of the National Children’s Book Festival, taking place from June 17 to July 19, 2026, with the theme “Our Heroes, Big and Small.”

L’événement Animation Mash-up Xanton-Chassenon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin