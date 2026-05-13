Animation médiévale autour de la frappe monétaire, Musée Joseph Puig, Perpignan

Animation médiévale autour de la frappe monétaire Samedi 23 mai, 15h00 Musée Joseph Puig Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Frappe de la monnaie :

La monnaie est un élément important en tout temps depuis son apparition.

Un atelier est proposé afin de découvrir et de manipuler l’histoire à travers la monnaie. Nous présentons désormais une vingtaine de matrices historiques, parmi lesquelles le denier de Jacques Ier d’Aragon, le gros de Philippe III, l’obole de Melgueil ou encore le denier de Ferdinand II d’Aragon.

Vous observerez, comparez et même frapperez ces pièces comme à l’époque, puis repartirez avec un souvenir unique. Un voyage dans le temps et une expérience ludique et éducative pour tous

Musée Joseph Puig 42 Av. de Grande Bretagne, 66000 Perpignan, France Perpignan 66000 La Gare Pyrénées-Orientales Occitanie 0468623764 https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/musee-des-monnaies-et-medailles-joseph-puig En 1926, Joseph Puig lègue à la ville de Perpignan sa collection de monnaies et médailles, ainsi que la « Villa les Tilleuls », avec, comme volonté, que cet immeuble ne reçoive aucune autre affectation que celle d’être aménagé en musée. La collection léguée par Joseph Puig était composée de quelques 30.000 monnaies, médailles et objets numismatiques. La ville l’a enrichie et a fait de ce fonds l’un des plus importants de France : le musée possède aujourd’hui 45.000 pièces de toutes les époques et de tous les pays, depuis les premières monnaies jusqu’à l’euro. Gare ferroviaire et routière à 10 minutes à pied

Frappe de la monnaie :

© compagnie furet d’or