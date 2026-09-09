Animation Mini monde marin Comm’on lab La Rochelle
samedi 19 septembre 2026 · Comm'on lab · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Animation Mini monde marin
Comm’on lab 2 place Bernard Moitessier La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Un atelier entre art et science pour comprendre le rôle du drone marin PAMELi et fabriquer son paysage marin en relief.
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Comm’on lab 2 place Bernard Moitessier La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 56 21 90 commonlab@univ-lr.fr
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English :
A workshop blending art and science to understand the role of the PAMELi marine drone and create your own 3D seascape.
L’événement Animation Mini monde marin La Rochelle a été mis à jour le 2026-08-28 par Nous La Rochelle
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