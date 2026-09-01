Animation musicale Abysse Casino Partouche Plouescat Plouescat
samedi 26 septembre 2026 · Casino Partouche Plouescat · Plouescat
Informations pratiques
Plouescat
Animation musicale Abysse
Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 22:00:00
fin : 2026-09-25 01:30:00
Date(s) :
2026-09-25
Le duo Abysse est composé d’une chanteuse et d’un chanteur guitariste avec un répertoire très varié, du Pop Rock passant par le blues mais encore la chanson Française et Internationale. .
Casino Partouche Plouescat 100 Rue de Brest Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 41
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English :
L’événement Animation musicale Abysse Plouescat a été mis à jour le 2026-08-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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