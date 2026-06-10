Animation musicale avec le Duo 3 Acoustik Line CASINO DE DAX Dax
Animation musicale avec le Duo 3 Acoustik Line CASINO DE DAX Dax samedi 4 juillet 2026.
Dax
Animation musicale avec le Duo 3 Acoustik Line
CASINO DE DAX 8 Avenue Eugène Millies Lacroix Dax Landes
Tarif : – – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:00:00
fin : 2026-07-04 22:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Venez profiter d’une ambiance musicale Pop, Variétés avec le talentueux duo 3 Acoustik Line au Casino de Dax.
Animation gratuite, vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez aussi boire une consommation, déguster l’un de nos cocktails au bar ou dîner au restaurant du Casino (consommation et dîner payant sur réservations). .
CASINO DE DAX 8 Avenue Eugène Millies Lacroix Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 58 77 77 marketing@casino-dax.net
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English : Animation musicale avec le Duo 3 Acoustik Line
L’événement Animation musicale avec le Duo 3 Acoustik Line Dax a été mis à jour le 2026-06-10 par OT Grand Dax
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