Animation musicale avec Sergent Pepper, Place des Halles, Le Pouliguen

Informations pratiques

Animation musicale avec Sergent Pepper Jeudi 9 juillet, 21h00 Place des Halles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T21:00:00+02:00 – 2026-07-09T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-09T21:00:00+02:00 – 2026-07-09T23:00:00+02:00

Reprises des Beatles.

*La pizzeria des halles – Le petit casier *

Reprises des Beatles.

Place des Halles Place des Halles, 44510 Le Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 09 73 10 04 53 »}, {« type »: « email », « value »: « lapizzeriadeshalles@outlook.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.facebook.com/pages/La-pizzeria-des-halles-le-pouliguen/182146785282098 »}]

Reprises des Beatles. La pizzeria des halles – Le petit casier Reprises des Beatles. Culture Spectacles et temps forts