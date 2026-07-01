Animation musicale avec Sergent Pepper, Place des Halles, Le Pouliguen
jeudi 9 juillet 2026 · Place des Halles · Le Pouliguen
Informations pratiques
Animation musicale avec Sergent Pepper Jeudi 9 juillet, 21h00 Place des Halles Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-09T21:00:00+02:00 – 2026-07-09T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-09T21:00:00+02:00 – 2026-07-09T23:00:00+02:00
Reprises des Beatles.
*La pizzeria des halles – Le petit casier *
Reprises des Beatles.
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