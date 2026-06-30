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ANIMATION MUSICALE DES COMMERÇANTS Céret

jeudi 30 juillet 2026 · Céret

ANIMATION MUSICALE DES COMMERÇANTS Céret

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Place des 9 Jets
Ville
66400 Céret
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Céret

ANIMATION MUSICALE DES COMMERÇANTS

Place des 9 Jets Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Animation musicale organisée par les commerçants de la place restaurants & bar.
  .

Place des 9 Jets Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 15 60 

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English :

Musical entertainment organized by the merchants at the square’s restaurants and bars.

L’événement ANIMATION MUSICALE DES COMMERÇANTS Céret a été mis à jour le 2026-06-26 par VALLESPIR TOURISME

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