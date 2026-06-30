AGENDA · Céret
ANIMATION MUSICALE DES COMMERÇANTS Céret
jeudi 30 juillet 2026 · Céret
Informations pratiques
Céret
ANIMATION MUSICALE DES COMMERÇANTS
Place des 9 Jets Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 19:30:00
fin : 2026-07-30
Date(s) :
2026-07-30
Animation musicale organisée par les commerçants de la place restaurants & bar.
.
Place des 9 Jets Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 15 60
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English :
Musical entertainment organized by the merchants at the square’s restaurants and bars.
L’événement ANIMATION MUSICALE DES COMMERÇANTS Céret a été mis à jour le 2026-06-26 par VALLESPIR TOURISME
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