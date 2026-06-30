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*IMMERSION AU CŒUR DE L’OLIVERAIE VISITE ACCOMPAGNÉE DU MAS PY ET DÉGUSTATION D’HUILE D’OLIVE D’EXCEPTION Céret

*IMMERSION AU CŒUR DE L’OLIVERAIE VISITE ACCOMPAGNÉE DU MAS PY ET DÉGUSTATION D’HUILE D’OLIVE D’EXCEPTION Céret

*IMMERSION AU CŒUR DE L’OLIVERAIE VISITE ACCOMPAGNÉE DU MAS PY ET DÉGUSTATION D’HUILE D’OLIVE D’EXCEPTION Céret vendredi 24 juillet 2026.

Adresse
Route de Llauro
Ville
66400 Céret
Département
Pyrénées-Orientales
Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
0 Tarif enfant Tarif enfant

Céret

*IMMERSION AU CŒUR DE L’OLIVERAIE VISITE ACCOMPAGNÉE DU MAS PY ET DÉGUSTATION D’HUILE D’OLIVE D’EXCEPTION

Route de Llauro Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – – 0

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Partez à la découverte du Mas Py lors d’une visite accompagnée conviviale et authentique. Vous serez guidé au cœur du domaine pour comprendre les étapes de production de l’huile d’olive.
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Route de Llauro Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 38 37 50 95 

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English :

Set out to explore Mas Py on a friendly and authentic guided tour. You’ll be guided through the heart of the estate to learn about the different stages of olive oil production.

L’événement *IMMERSION AU CŒUR DE L’OLIVERAIE VISITE ACCOMPAGNÉE DU MAS PY ET DÉGUSTATION D’HUILE D’OLIVE D’EXCEPTION Céret a été mis à jour le 2026-06-25 par VALLESPIR TOURISME

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