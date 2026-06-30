Informations pratiques

Céret

ANIMATION MUSICLALE AU BAR RESTAURANT LE FRANCE

35 Bd Maréchal Joffre Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Animation musicale organisée par Le France bar / restaurant

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35 Bd Maréchal Joffre Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 11 27

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English :

Live music event hosted by Le France bar/restaurant

L’événement ANIMATION MUSICLALE AU BAR RESTAURANT LE FRANCE Céret a été mis à jour le 2026-06-19 par VALLESPIR TOURISME