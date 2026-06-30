UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Céret

ANIMATION MUSICLALE AU BAR RESTAURANT LE FRANCE Céret

vendredi 31 juillet 2026 · Céret

ANIMATION MUSICLALE AU BAR RESTAURANT LE FRANCE Céret

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
35 Bd Maréchal Joffre
Ville
66400 Céret
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Céret

ANIMATION MUSICLALE AU BAR RESTAURANT LE FRANCE

35 Bd Maréchal Joffre Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Animation musicale organisée par Le France bar / restaurant
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35 Bd Maréchal Joffre Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 11 27 

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English :

Live music event hosted by Le France bar/restaurant

L’événement ANIMATION MUSICLALE AU BAR RESTAURANT LE FRANCE Céret a été mis à jour le 2026-06-19 par VALLESPIR TOURISME

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