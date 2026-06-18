Céret

FERIA DE CÉRET

Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 11:00:00

fin : 2026-07-11 03:00:00

Date(s) :

2026-07-11

11h animations dans les rues de la ville défilé de bandas

14h défilé de chevaux et abrivado

A partir de 17h animations musicales des premiers groupes et DJ sur les scènes

Ouverture des bodégas jusqu’à 3h

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Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 00

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English :

11 a.m.: Street performances: bandas parade

2:00 p.m.: Horse parade and abrivado

Starting at 5:00 p.m.: Musical performances by the first bands and DJs on stage

Bodegas open until 3:00 a.m.

L’événement FERIA DE CÉRET Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME