FERIA DE CÉRET Céret
FERIA DE CÉRET Céret samedi 11 juillet 2026.
Céret
FERIA DE CÉRET
Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11 03:00:00
Date(s) :
2026-07-11
11h animations dans les rues de la ville défilé de bandas
14h défilé de chevaux et abrivado
A partir de 17h animations musicales des premiers groupes et DJ sur les scènes
Ouverture des bodégas jusqu’à 3h
.
Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 00
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English :
11 a.m.: Street performances: bandas parade
2:00 p.m.: Horse parade and abrivado
Starting at 5:00 p.m.: Musical performances by the first bands and DJs on stage
Bodegas open until 3:00 a.m.
L’événement FERIA DE CÉRET Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME
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