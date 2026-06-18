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FERIA DE CÉRET Céret

FERIA DE CÉRET Céret

FERIA DE CÉRET Céret samedi 11 juillet 2026.

Ville : 66400 Céret

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Céret

FERIA DE CÉRET

Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 11:00:00
fin : 2026-07-11 03:00:00

Date(s) :
2026-07-11

11h animations dans les rues de la ville défilé de bandas
14h défilé de chevaux et abrivado
A partir de 17h animations musicales des premiers groupes et DJ sur les scènes
Ouverture des bodégas jusqu’à 3h
  .

Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 00 

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English :

11 a.m.: Street performances: bandas parade
2:00 p.m.: Horse parade and abrivado
Starting at 5:00 p.m.: Musical performances by the first bands and DJs on stage
Bodegas open until 3:00 a.m.

L’événement FERIA DE CÉRET Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME

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