SPECTACLE JEU DE L’AMOUR ET DE HASARD Céret
SPECTACLE JEU DE L’AMOUR ET DE HASARD Céret vendredi 3 juillet 2026.
Céret
SPECTACLE JEU DE L’AMOUR ET DE HASARD
Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Spectacle de théâtre Jeu de l’amour et de hasard par la Cie l’Astre baladeur
Participation libre
.
Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theater performance %AB *Jeu de l’amour et de hasard* %BB by the %AB l’Astre baladeur %BB theater company
Admission by donation
L’événement SPECTACLE JEU DE L’AMOUR ET DE HASARD Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME
À voir aussi à Céret (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE CÉRET ENTRE ART ET HISTOIRE Céret 23 juin 2026
- VISITE GUIDÉE CÉRET TOUTE UNE HISTOIRE Céret 30 juin 2026
- FERIA DE CÉRET Céret 10 juillet 2026
- FERIA DE CÉRET Céret 11 juillet 2026
- FERIA DE CÉRET Céret 12 juillet 2026