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SPECTACLE JEU DE L’AMOUR ET DE HASARD Céret

SPECTACLE JEU DE L’AMOUR ET DE HASARD Céret

SPECTACLE JEU DE L’AMOUR ET DE HASARD Céret vendredi 3 juillet 2026.

Ville : 66400 Céret

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Céret

SPECTACLE JEU DE L’AMOUR ET DE HASARD

Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:30:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Spectacle de théâtre Jeu de l’amour et de hasard par la Cie l’Astre baladeur

Participation libre
  .

Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 00 

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English :

Theater performance %AB *Jeu de l’amour et de hasard* %BB by the %AB l’Astre baladeur %BB theater company

Admission by donation

L’événement SPECTACLE JEU DE L’AMOUR ET DE HASARD Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME

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