Céret

FERIA DE CÉRET

Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 17:30:00

fin : 2026-07-10 03:00:00

Date(s) :

2026-07-10

17h30 Ouverture de la Féria Place de la Liberté

Défilé de chevaux de la Manade Lescot

18h-22h30 Animations musicale bandas

Bodégas associatives et professionnelles

19h30 Groupes musicaux et DJ

Bodegas jusqu’à 3h

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Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 00

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English :

5:30 p.m.: Opening of the Feria at Place de la Liberté

Horse parade by the Lescot Ranch

6:00 PM–10:30 PM: Musical entertainment by bandas

Community and commercial wine bars

7:30 PM: Live bands and DJs

Wine bars open until 3:00 AM

L’événement FERIA DE CÉRET Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME