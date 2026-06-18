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FERIA DE CÉRET Céret

FERIA DE CÉRET Céret

FERIA DE CÉRET Céret vendredi 10 juillet 2026.

Ville : 66400 Céret

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Céret

FERIA DE CÉRET

Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 17:30:00
fin : 2026-07-10 03:00:00

Date(s) :
2026-07-10

17h30 Ouverture de la Féria Place de la Liberté
Défilé de chevaux de la Manade Lescot
18h-22h30 Animations musicale bandas
Bodégas associatives et professionnelles
19h30 Groupes musicaux et DJ
Bodegas jusqu’à 3h
  .

Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 00 

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English :

5:30 p.m.: Opening of the Feria at Place de la Liberté
Horse parade by the Lescot Ranch
6:00 PM–10:30 PM: Musical entertainment by bandas
Community and commercial wine bars
7:30 PM: Live bands and DJs
Wine bars open until 3:00 AM

L’événement FERIA DE CÉRET Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME

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