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FERIA DE CÉRET Céret

FERIA DE CÉRET Céret

FERIA DE CÉRET Céret dimanche 12 juillet 2026.

Ville : 66400 Céret

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Céret

FERIA DE CÉRET

Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-12 02:00:00

Date(s) :
2026-07-12

11h animations dans les rues de la ville
14h défilé de chevaux et abrivado
17h animations musicales dans les rues de la ville
A partir de 19h animations musicales des premiers groupes et DJ sur les scènes
Ouverture des bodégas jusqu’à 2h
  .

Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 00 

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English :

11 a.m.: street performances throughout the city
2 p.m.: horse parade and abrivado
5:00 p.m.: Live music in the city streets
Starting at 7:00 p.m.: Live music by the first bands and DJs on stage
Bodegas open until 2:00 a.m.

L’événement FERIA DE CÉRET Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME

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