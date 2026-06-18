FERIA DE CÉRET Céret
FERIA DE CÉRET Céret dimanche 12 juillet 2026.
Céret
FERIA DE CÉRET
Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 11:00:00
fin : 2026-07-12 02:00:00
Date(s) :
2026-07-12
11h animations dans les rues de la ville
14h défilé de chevaux et abrivado
17h animations musicales dans les rues de la ville
A partir de 19h animations musicales des premiers groupes et DJ sur les scènes
Ouverture des bodégas jusqu’à 2h
.
Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 00
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English :
11 a.m.: street performances throughout the city
2 p.m.: horse parade and abrivado
5:00 p.m.: Live music in the city streets
Starting at 7:00 p.m.: Live music by the first bands and DJs on stage
Bodegas open until 2:00 a.m.
L’événement FERIA DE CÉRET Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME
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