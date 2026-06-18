FEUX D’ARTIFICE PYRO-MUSICAL SUIVI D’UN BAL. Céret
FEUX D’ARTIFICE PYRO-MUSICAL SUIVI D’UN BAL. Céret mardi 14 juillet 2026.
Céret
FEUX D’ARTIFICE PYRO-MUSICAL SUIVI D’UN BAL.
Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 22:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Feux d’artifice pyro-musical suivi d’un bal.
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Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 00
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English :
A musical fireworks display followed by a dance.
L’événement FEUX D’ARTIFICE PYRO-MUSICAL SUIVI D’UN BAL. Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME
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