68 IÈME FESTIVAL DE LA SARDANE Céret
68 IÈME FESTIVAL DE LA SARDANE Céret samedi 18 juillet 2026.
Céret
68 IÈME FESTIVAL DE LA SARDANE
Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
10h Aplec de Sardanes (gratuit) avec Cobles Mil.lenària i Principal del Llobregat -place de la République
16h Conférence en catalan de Jaume Nonell Dones i cobla, una aproximacio historica. Com ho van viure les pioneres au Musée de la Musique
19h45 défilé des groupes costumés sur les boulevards
20h30 68ème concours de sardanes & 6ème coupe de catalogne aux arènes
.
Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 00
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English :
10 a.m. ? Sardanes gathering (free) with the cobles: Mil.len%E0ria and Principal del Llobregat—Place de la R%E9publique
4 p.m. ? Lecture in Catalan by Jaume Nonell: “Dones i cobla, una aproximacio historica. Com ho van viure les pioneres” at the Music Museum
7:45 p.m. ? Parade of groups in traditional costume along the boulevards
8:30 p.m. 68th Sardana Competition & 6th Catalonia Cup ? at the Arènes
L’événement 68 IÈME FESTIVAL DE LA SARDANE Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME
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