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68 IÈME FESTIVAL DE LA SARDANE Céret

68 IÈME FESTIVAL DE LA SARDANE Céret

68 IÈME FESTIVAL DE LA SARDANE Céret samedi 18 juillet 2026.

Ville : 66400 Céret

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 15 15 15 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Céret

68 IÈME FESTIVAL DE LA SARDANE

Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 10:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

10h Aplec de Sardanes (gratuit) avec Cobles Mil.lenària i Principal del Llobregat -place de la République
16h Conférence en catalan de Jaume Nonell Dones i cobla, una aproximacio historica. Com ho van viure les pioneres au Musée de la Musique
19h45 défilé des groupes costumés sur les boulevards
20h30 68ème concours de sardanes & 6ème coupe de catalogne aux arènes
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Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 00 

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English :

10 a.m. ? Sardanes gathering (free) with the cobles: Mil.len%E0ria and Principal del Llobregat—Place de la R%E9publique
4 p.m. ? Lecture in Catalan by Jaume Nonell: “Dones i cobla, una aproximacio historica. Com ho van viure les pioneres” at the Music Museum
7:45 p.m. ? Parade of groups in traditional costume along the boulevards
8:30 p.m. 68th Sardana Competition & 6th Catalonia Cup ? at the Arènes

L’événement 68 IÈME FESTIVAL DE LA SARDANE Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME

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