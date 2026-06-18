Céret

68 IÈME FESTIVAL DE LA SARDANE

Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

10h Aplec de Sardanes (gratuit) avec Cobles Mil.lenària i Principal del Llobregat -place de la République

16h Conférence en catalan de Jaume Nonell Dones i cobla, una aproximacio historica. Com ho van viure les pioneres au Musée de la Musique

19h45 défilé des groupes costumés sur les boulevards

20h30 68ème concours de sardanes & 6ème coupe de catalogne aux arènes

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Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 00 00

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English :

10 a.m. ? Sardanes gathering (free) with the cobles: Mil.len%E0ria and Principal del Llobregat—Place de la R%E9publique

4 p.m. ? Lecture in Catalan by Jaume Nonell: “Dones i cobla, una aproximacio historica. Com ho van viure les pioneres” at the Music Museum

7:45 p.m. ? Parade of groups in traditional costume along the boulevards

8:30 p.m. 68th Sardana Competition & 6th Catalonia Cup ? at the Arènes

L’événement 68 IÈME FESTIVAL DE LA SARDANE Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME