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ANIMATION MUSICALE DES COMMERÇANTS Céret

ANIMATION MUSICALE DES COMMERÇANTS Céret

ANIMATION MUSICALE DES COMMERÇANTS Céret jeudi 16 juillet 2026.

Ville : 66400 Céret

Département : Pyrénées-Orientales

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Céret

ANIMATION MUSICALE DES COMMERÇANTS

Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 19:30:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Animation musicale organisée par les commerçants de la place restaurants & bar.
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Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 15 60 

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English :

Musical entertainment organized by the merchants at the square’s restaurants and bars.

L’événement ANIMATION MUSICALE DES COMMERÇANTS Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME

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