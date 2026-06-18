Céret

ANIMATION MUSICALE DES COMMERÇANTS

Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:30:00

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Animation musicale organisée par les commerçants de la place restaurants & bar.

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Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 15 60

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English :

Musical entertainment organized by the merchants at the square’s restaurants and bars.

L’événement ANIMATION MUSICALE DES COMMERÇANTS Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME