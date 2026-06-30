Informations pratiques

Céret

FESTIVAL COBLISSIM

Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Festival de musique, jeux pour petits et grands, vignerons, brasseurs, restauration locale

Organisé par le CIMP (musée de la Musique de Céret)

Concerts Banda Sol de Banyuls, Loud, Coblaman i la cobla Seccio, Cobla Mil Lenària

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Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 40 40 contact@music-ceret.com

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English :

Music festival, games for all ages, winemakers, brewers, local food vendors

Organized by the CIMP (Cérét Music Museum)

Concerts: Banda Sol de Banyuls, Loud, Coblaman i la cobla Seccio, Cobla Mil Len%E0ria

L’événement FESTIVAL COBLISSIM Céret a été mis à jour le 2026-06-24 par VALLESPIR TOURISME