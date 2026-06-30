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AGENDA · Céret

FESTIVAL COBLISSIM Céret

vendredi 24 juillet 2026 · Céret

FESTIVAL COBLISSIM Céret

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Ville
66400 Céret
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Céret

FESTIVAL COBLISSIM

Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Festival de musique, jeux pour petits et grands, vignerons, brasseurs, restauration locale
Organisé par le CIMP (musée de la Musique de Céret)
Concerts Banda Sol de Banyuls, Loud, Coblaman i la cobla Seccio, Cobla Mil Lenària
  .

Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 40 40  contact@music-ceret.com

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English :

Music festival, games for all ages, winemakers, brewers, local food vendors
Organized by the CIMP (Cérét Music Museum)
Concerts: Banda Sol de Banyuls, Loud, Coblaman i la cobla Seccio, Cobla Mil Len%E0ria

L’événement FESTIVAL COBLISSIM Céret a été mis à jour le 2026-06-24 par VALLESPIR TOURISME

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