FESTIVAL COBLISSIM Céret
vendredi 24 juillet 2026 · Céret
Informations pratiques
Céret
FESTIVAL COBLISSIM
Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Festival de musique, jeux pour petits et grands, vignerons, brasseurs, restauration locale
Organisé par le CIMP (musée de la Musique de Céret)
Concerts Banda Sol de Banyuls, Loud, Coblaman i la cobla Seccio, Cobla Mil Lenària
.
Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 40 40 contact@music-ceret.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Music festival, games for all ages, winemakers, brewers, local food vendors
Organized by the CIMP (Cérét Music Museum)
Concerts: Banda Sol de Banyuls, Loud, Coblaman i la cobla Seccio, Cobla Mil Len%E0ria
L’événement FESTIVAL COBLISSIM Céret a été mis à jour le 2026-06-24 par VALLESPIR TOURISME
À voir aussi à Céret (Pyrénées-Orientales)
- *IMMERSION AU CŒUR DE L’OLIVERAIE VISITE ACCOMPAGNÉE DU MAS PY ET DÉGUSTATION D’HUILE D’OLIVE D’EXCEPTION Céret 30 juin 2026
- VISITE GUIDÉE CÉRET TOUTE UNE HISTOIRE Céret 30 juin 2026
- SPECTACLE DE THÉÂTRE LA DOCLE VITA Céret 1 juillet 2026
- *IMMERSION AU CŒUR DE L’OLIVERAIE VISITE ACCOMPAGNÉE DU MAS PY ET DÉGUSTATION D’HUILE D’OLIVE D’EXCEPTION Céret 3 juillet 2026
- *IMMERSION AU CŒUR DE L’OLIVERAIE VISITE ACCOMPAGNÉE DU MAS PY ET DÉGUSTATION D’HUILE D’OLIVE D’EXCEPTION Céret 3 juillet 2026