Valaurie

Animation Musicale Jazz

10 rue Lucien Duc Valaurie Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 11:00:00

fin : 2026-05-17 13:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Animation musicale sur la terrasse du café associatif LA PAUSE assurée par l’homme orchestre Didier Toffolini (Jazz New Orleans). On chante et on danse !

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10 rue Lucien Duc Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 51 01 64 lapausedevalaurie@gmail.com

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English :

Musical entertainment on the terrace of the café LA PAUSE by one-man band Didier Toffolini (Jazz New Orleans). Sing and dance!

L’événement Animation Musicale Jazz Valaurie a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes