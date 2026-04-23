Animation Musicale Jazz Valaurie
Animation Musicale Jazz Valaurie dimanche 17 mai 2026.
Valaurie
Animation Musicale Jazz
10 rue Lucien Duc Valaurie Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 11:00:00
fin : 2026-05-17 13:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Animation musicale sur la terrasse du café associatif LA PAUSE assurée par l’homme orchestre Didier Toffolini (Jazz New Orleans). On chante et on danse !
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10 rue Lucien Duc Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 51 01 64 lapausedevalaurie@gmail.com
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English :
Musical entertainment on the terrace of the café LA PAUSE by one-man band Didier Toffolini (Jazz New Orleans). Sing and dance!
L’événement Animation Musicale Jazz Valaurie a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes