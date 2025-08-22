Parcours d’Art Valaurie Drôme

Parcours d’Art

Parcours d’Art 1 rue des écoles 26230 Valaurie Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Fin 1960, Valaurie ne comptant plus que 200 habitants, le maire de l’époque décide de faire revivre le village en invitant des artistes à y séjourner. Certains sont restés. Le Cube accueille des artistes en résidence. Découvrez-les aux détours des rues !

http://maison-de-la-tour.fr/ +33 4 75 96 01 29

English :

At the end of 1960, with Valaurie’s population down to just 200, the mayor decided to revive the village by inviting artists to stay. Some of them stayed. Le Cube welcomes artists in residence. Discover them in the streets!

Deutsch :

Ende 1960, als Valaurie nur noch 200 Einwohner zählte, beschloss der damalige Bürgermeister, das Dorf wiederzubeleben, indem er Künstler einlud, sich dort aufzuhalten. Einige von ihnen sind geblieben. Le Cube beherbergt Künstler in Residence. Entdecken Sie sie auf den Straßen!

Italiano :

Alla fine del 1960, con solo 200 abitanti rimasti, il sindaco dell’epoca decise di far rivivere il villaggio invitando gli artisti a soggiornarvi. Alcuni di loro sono rimasti. Il Cubo accoglie artisti in residenza. Scopriteli per strada!

Español :

A finales de 1960, cuando sólo quedaban 200 habitantes, el alcalde de la época decidió revivir el pueblo invitando a los artistas a quedarse allí. Algunos de ellos se quedaron. El Cubo acoge a artistas en residencia. ¡Descúbrelos en las calles!

