ANIMATION MUSICALE ORGANISÉE PAR LE FRANCE Céret
ANIMATION MUSICALE ORGANISÉE PAR LE FRANCE Céret vendredi 14 août 2026.
Céret
ANIMATION MUSICALE ORGANISÉE PAR LE FRANCE
35 Bd Maréchal Joffre Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 20:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Animation musicale organisée par Le France bar / restaurant
.
35 Bd Maréchal Joffre Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 11 27
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Live music event hosted by Le France bar/restaurant
L’événement ANIMATION MUSICALE ORGANISÉE PAR LE FRANCE Céret a été mis à jour le 2026-06-17 par VALLESPIR TOURISME
À voir aussi à Céret (Pyrénées-Orientales)
- VISITE GUIDÉE CÉRET ENTRE ART ET HISTOIRE Céret 23 juin 2026
- VISITE GUIDÉE CÉRET TOUTE UNE HISTOIRE Céret 30 juin 2026
- SPECTACLE JEU DE L’AMOUR ET DE HASARD Céret 3 juillet 2026
- FERIA DE CÉRET Céret 10 juillet 2026
- FERIA DE CÉRET Céret 11 juillet 2026