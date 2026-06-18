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DÉGUSTATION VIGNERONNE LE CELLIER DES ARCADES Céret

DÉGUSTATION VIGNERONNE LE CELLIER DES ARCADES Céret

DÉGUSTATION VIGNERONNE LE CELLIER DES ARCADES Céret samedi 15 août 2026.

Adresse : 3 rue Danton

Ville : 66400 Céret

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Céret

DÉGUSTATION VIGNERONNE LE CELLIER DES ARCADES

3 rue Danton Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 11:00:00
fin : 2026-08-15 13:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Dégustation Vigneronnes par le Cellier des Arcades
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3 rue Danton Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 19 58 

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English :

Women Winemakers Tasting Event Hosted by Le Cellier des Arcades

L’événement DÉGUSTATION VIGNERONNE LE CELLIER DES ARCADES Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME

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