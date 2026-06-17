Céret

CONCERT DE GUITARE DUO TIRANDO

Saint Férreol Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 18:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Concert du guitare avec le Duo Tirando par l’association Musica Cultura Vallespir

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Saint Férreol Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 62 87 12 11

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English :

Guitar Concert Featuring the Tirando Duo, Presented by the Musica Cultura Vallespir Association

L’événement CONCERT DE GUITARE DUO TIRANDO Céret a été mis à jour le 2026-06-17 par VALLESPIR TOURISME