CONCERT DE GUITARE DUO TIRANDO Céret
CONCERT DE GUITARE DUO TIRANDO Céret dimanche 16 août 2026.
Céret
CONCERT DE GUITARE DUO TIRANDO
Saint Férreol Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif abonné
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert du guitare avec le Duo Tirando par l’association Musica Cultura Vallespir
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Saint Férreol Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 62 87 12 11
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English :
Guitar Concert Featuring the Tirando Duo, Presented by the Musica Cultura Vallespir Association
L’événement CONCERT DE GUITARE DUO TIRANDO Céret a été mis à jour le 2026-06-17 par VALLESPIR TOURISME
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