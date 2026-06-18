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CONCERT TRIBUTE À JOHNNY HALLYDAY Céret

CONCERT TRIBUTE À JOHNNY HALLYDAY Céret

CONCERT TRIBUTE À JOHNNY HALLYDAY Céret dimanche 16 août 2026.

Adresse : 14 Rue Pierre Rameil

Ville : 66400 Céret

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif : 10 10 6 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Céret

CONCERT TRIBUTE À JOHNNY HALLYDAY

14 Rue Pierre Rameil Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 6

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Concert tribute à Johnny Hallyday
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14 Rue Pierre Rameil Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 29 18 55 09  madeinrocknroll66@gmail.com

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English :

Tribute Concert for Johnny Hallyday

L’événement CONCERT TRIBUTE À JOHNNY HALLYDAY Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME

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