CONCERT TRIBUTE À JOHNNY HALLYDAY Céret
CONCERT TRIBUTE À JOHNNY HALLYDAY Céret dimanche 16 août 2026.
Céret
CONCERT TRIBUTE À JOHNNY HALLYDAY
14 Rue Pierre Rameil Céret Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 6
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 18:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert tribute à Johnny Hallyday
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14 Rue Pierre Rameil Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 29 18 55 09 madeinrocknroll66@gmail.com
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English :
Tribute Concert for Johnny Hallyday
L’événement CONCERT TRIBUTE À JOHNNY HALLYDAY Céret a été mis à jour le 2026-06-18 par VALLESPIR TOURISME
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