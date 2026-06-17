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ANIMATION MUSICALE ORGANISÉE PAR LE FRANCE Céret

ANIMATION MUSICALE ORGANISÉE PAR LE FRANCE Céret

ANIMATION MUSICALE ORGANISÉE PAR LE FRANCE Céret vendredi 28 août 2026.

Adresse : 35 Bd Maréchal Joffre

Ville : 66400 Céret

Département : Pyrénées-Orientales

Début : vendredi 28 août 2026

Fin : vendredi 28 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Céret

ANIMATION MUSICALE ORGANISÉE PAR LE FRANCE

35 Bd Maréchal Joffre Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 20:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-08-28

Animation musicale organisée par Le France bar / restaurant
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35 Bd Maréchal Joffre Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 87 11 27 

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English :

Live music event hosted by Le France bar/restaurant

L’événement ANIMATION MUSICALE ORGANISÉE PAR LE FRANCE Céret a été mis à jour le 2026-06-17 par VALLESPIR TOURISME

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