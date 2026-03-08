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Animation musicale pour tout public, Bibliothèque de Pont de Ruan, Pont-de-Ruan

vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque de Pont de Ruan · Pont-de-Ruan

Animation musicale pour tout public, Bibliothèque de Pont de Ruan, Pont-de-Ruan

Informations pratiques

Début
vendredi 2 octobre 2026
Fin
vendredi 2 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque de Pont de Ruan
Adresse
8 Rue des Vallées 37260 Pont de Ruan
Ville
37260 Pont-de-Ruan
Département
Indre-et-Loire

Animation musicale pour tout public Vendredi 2 octobre, 16h00 Bibliothèque de Pont de Ruan Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T16:00:00+02:00 – 2026-10-02T17:00:00+02:00

Découverte de divers instruments de musique et participation à un mini orchestre avec un professionnel, ouvert même pour non initiés.

Bibliothèque de Pont de Ruan 8 Rue des Vallées 37260 Pont de Ruan Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247732111 Bibliothèque intercommunale .
Accueil tout public, lectures, accueil de classes, animations Parking à proximité
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©ministère de la Culture

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