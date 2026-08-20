Après-midi festive, Bibliothèque de Pont de Ruan, Pont-de-Ruan

Informations pratiques

Après-midi festive Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque de Pont de Ruan Indre-et-Loire

Les enfants doivent être accompagnés et les adultes peuvent participer aux ateliers.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:30:00+02:00

– pêche aux livres à partir de 4 ans

– petit atelier de décorations avec du matériel de récupération à partir de 6 ans

– atelier peinture à la manière d’un grand peintre à partir de 7 ans

– atelier Pop Up à partir de 4 ans

Bibliothèque de Pont de Ruan 8 Rue des Vallées 37260 Pont de Ruan Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247732111 Bibliothèque intercommunale .

Accueil tout public, lectures, accueil de classes, animations Parking à proximité

Biblis en folie 2026

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