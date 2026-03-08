Visite guidée du Manoir de Vonnes, Manoir de Vonnes, Pont-de-Ruan

Informations pratiques

Visite guidée du Manoir de Vonnes 19 et 20 septembre Manoir de Vonnes Indre-et-Loire

Tarif : 6 € par personne / Gratuit jusqu’à 18 ans / Accueil en continu / Groupe formé à l’arrivée des visiteurs / Durée: 45min

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les propriétaires vous font découvrir l’histoire du manoir dans lequel Balzac a situé l’intrigue du « Lys dans la Vallée ». Visitez l’intérieur pour admirer les cheminées monumentales richement sculptées ; parcourez les jardins et les terrasses surplombant la vallée de l’Indre dans un site préservé.

Manoir de Vonnes Vonnes 37260 Pont-de-Ruan Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Au cœur de la vallée de l’Indre, ce petit manoir surprend par ses grandes lucarnes ouvragées. La façade vers le midi surplombe des jardins en terrasses et domine un cadre privilégié sans aucune construction en vue. Choisi par Balzac pour en faire la demeure de son héroïne dans le Lys dans la Vallée.

Les propriétaires vous font découvrir l’histoire du manoir dans lequel Balzac a situé l’intrigue du « Lys dans la Vallée ».

SCI Manoir de Vonnes