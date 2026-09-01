Informations pratiques

Pont-de-Ruan

Cybèle, faille spatio-temporelle

Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 16:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Cybèle, faille spatio-temporelle

Clown, accordéon, théâtre physique

Par la compagnie Gros Plaisir par Isabelle Garcin

TARIFS 15€ et 10€

Cybèle, diva des années 30, s’est faite congeler pour échapper au temps. Mais cent ans plus tard, le réchauffement climatique a eu raison de son glaçon elle débarque dans notre présent. On la suit alors dans sa découverte, sous forme de cabaret musical on y croise des tirades poignantes, un personnage d’outre-tombe, des chansons qui roulent les R , l’envie de vieillir, un accordéon noir et blanc…

Un spectacle vibrant, à la croisée du clown et du concert, où l’humour absurde sert de miroir à nos obsessions l’âge, le temps, la mémoire. Une traversée croustillante sur le fin fil du présent et de l’improvisation. 15 .

Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 24 74

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English :

Cyb%E8le, a space-time rift

Clown, accordion, physical theater

By the Gros Plaisir company, directed by Isabelle Garcin

PRICES: 15? and 10?

L’événement Cybèle, faille spatio-temporelle Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2026-08-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme