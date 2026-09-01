Cybèle, faille spatio-temporelle Pont-de-Ruan
dimanche 27 septembre 2026 · Pont-de-Ruan
Informations pratiques
Pont-de-Ruan
Cybèle, faille spatio-temporelle
Pont-de-Ruan Indre-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 16:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Cybèle, faille spatio-temporelle
Clown, accordéon, théâtre physique
Par la compagnie Gros Plaisir par Isabelle Garcin
TARIFS 15€ et 10€
Cybèle, diva des années 30, s’est faite congeler pour échapper au temps. Mais cent ans plus tard, le réchauffement climatique a eu raison de son glaçon elle débarque dans notre présent. On la suit alors dans sa découverte, sous forme de cabaret musical on y croise des tirades poignantes, un personnage d’outre-tombe, des chansons qui roulent les R , l’envie de vieillir, un accordéon noir et blanc…
Un spectacle vibrant, à la croisée du clown et du concert, où l’humour absurde sert de miroir à nos obsessions l’âge, le temps, la mémoire. Une traversée croustillante sur le fin fil du présent et de l’improvisation. 15 .
Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 24 74
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English :
Cyb%E8le, a space-time rift
Clown, accordion, physical theater
By the Gros Plaisir company, directed by Isabelle Garcin
PRICES: 15? and 10?
L’événement Cybèle, faille spatio-temporelle Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2026-08-23 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme
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