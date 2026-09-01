Informations pratiques

Pont-de-Ruan

La Société Secrète de l’Amour

Vaugarni Pont-de-Ruan Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

DIMANCHE 20 septembre 16h

L’UTOPIE DES ARBRES ​

Par la compagnie Taxi Brousse​​

À travers le monde des arbres, Alexis Louis-Lucas fait sauter l’écorce des apparences pour faire jaillir la sève poétique du Beau, du Simple, du Vrai.

1h10 baigné de lumière à creuser les sillons de sa vie dans la s

DIMANCHE 20 septembre 16h

L’UTOPIE DES ARBRES ​

Par la compagnie Taxi Brousse​​

À travers le monde des arbres, Alexis Louis-Lucas fait sauter l’écorce des apparences pour faire jaillir la sève poétique du Beau, du Simple, du Vrai.

1h10 baigné de lumière à creuser les sillons de sa vie dans la sciure de nos émotions, quelque part entre humour, labeur et splendeur.

L’Utopie des arbres touche le public en plein coeur par le talent de son auteur-comédien.

A la fois poète, philosophe et Grincheux , le tourneur sur bois, joué par Alexis, emmène le public dans ses étonnements, ses doutes et ses souvenirs. C’est émouvant, très drôle et le public, a bien du mal, comme le gamin de 13 ans coincé en haut du sapin au fond du jardin, à redescendre sur terre.

​TARIFS 15€ et 10€ .

Vaugarni Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 73 24 74

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English :

Vincent Dubois… ordinary

Sunday, March 2 at 4pm

Concert with Vincent Dubois and Didier Buisson on accordion

Grange-Théâtre de Vaugarni Reservation required

L’événement La Société Secrète de l’Amour Pont-de-Ruan a été mis à jour le 2026-08-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme