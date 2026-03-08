Matinée festive, Bibliothèque de Pont de Ruan, Pont-de-Ruan
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque de Pont de Ruan · Pont-de-Ruan
Informations pratiques
Matinée festive Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque de Pont de Ruan Indre-et-Loire
Les enfants doivent être accompagnés et les adultes peuvent participer aux ateliers
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
– pêche aux livres à partir de 4 ans
– petit atelier de décorations avec du matériel de récupération à partir de 6 ans
– jeux d’écriture à partir de 7 ans
– atelier Pop Up à partir de 4 ans
Bibliothèque de Pont de Ruan 8 Rue des Vallées 37260 Pont de Ruan Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247732111 Bibliothèque intercommunale .
Accueil tout public, lectures, accueil de classes, animations Parking à proximité
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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