Exposition de sculptures, Manoir de Vonnes, Pont-de-Ruan

Informations pratiques

Exposition de sculptures 19 et 20 septembre Manoir de Vonnes Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Flo de M expose ses sculptures en terre cuite ou bronze. D’une grande élégance ces œuvres parviennent à exprimer le mouvement, l’équilibre et la délicatesse du geste.

Manoir de Vonnes Vonnes 37260 Pont-de-Ruan Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Au cœur de la vallée de l’Indre, ce petit manoir surprend par ses grandes lucarnes ouvragées. La façade vers le midi surplombe des jardins en terrasses et domine un cadre privilégié sans aucune construction en vue. Choisi par Balzac pour en faire la demeure de son héroïne dans le Lys dans la Vallée.

Flo de M expose ses sculptures en terre cuite ou bronze. D’une grande élégance ces œuvres parviennent à exprimer le mouvement, l’équilibre et la délicatesse du geste.

Crédit photo : FlodeM