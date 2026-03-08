Quiz en famille, Manoir de Vonnes, Pont-de-Ruan
samedi 19 septembre 2026 · Manoir de Vonnes · Pont-de-Ruan
Informations pratiques
Quiz en famille 19 et 20 septembre Manoir de Vonnes Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
A l’issue de la visite guidée, parcourez la propriété avec un quiz à faire en famille ! Une surprise attend le petit visiteur qui a oublié son ourson en 2025…
Manoir de Vonnes Vonnes 37260 Pont-de-Ruan Pont-de-Ruan 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Au cœur de la vallée de l’Indre, ce petit manoir surprend par ses grandes lucarnes ouvragées. La façade vers le midi surplombe des jardins en terrasses et domine un cadre privilégié sans aucune construction en vue. Choisi par Balzac pour en faire la demeure de son héroïne dans le Lys dans la Vallée.
A l’issue de la visite guidée, parcourez la propriété avec un quiz à faire en famille !
©SCI Manoir de Vonnes
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