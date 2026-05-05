Animation Mystères du Dessous du Kilt Place du 6 juin Arromanches-les-Bains
Animation Mystères du Dessous du Kilt Place du 6 juin Arromanches-les-Bains lundi 13 juillet 2026.
Arromanches-les-Bains
Animation Mystères du Dessous du Kilt
Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 14:00:00
fin : 2026-07-14 18:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Arromanches Loisirs Culture accueille des installations burlesques, mais rien de vulgaire sous le célèbre tissu Ecossais.On y retrouvera des visuels humoristiques, et des explications culturelles au dos de chaque panneau. Alors, n’hésitez pas à vous filmer et à partager ces instants de bonne humeur.
Arromanches Loisirs Culture accueille ces installations burlesques, mais rien de vulgaire sous le célèbre tissu Ecossais.
On y retrouvera des visuels humoristiques, et des explications culturelles au dos de chaque panneau pour tenter de répondre avec humour à cette épineuse question qui taraude l’humanité depuis la nuit des temps !
Par Saint Andrew ! Et si on s’amusait un peu. . . en se cultivant ?
On retrouvera sous le kilt manœuvré par le public, les symboles propres à l’Ecosse et aux pays celtiques.
Alors, n’hésitez pas à vous filmer et à partager ces instants où la bonne humeur percute l’histoire de plein fouet ! .
Place du 6 juin Esplanade du Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie +33 2 31 10 72 91 arromanches.loisirs.culture@orange.fr
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English : Animation Mystères du Dessous du Kilt
Arromanches Loisirs Culture welcomes burlesque installations, but nothing vulgar under the famous Scottish cloth, with humorous visuals and cultural explanations on the back of each panel. So don’t hesitate to film yourself and share these moments of good humour.
L’événement Animation Mystères du Dessous du Kilt Arromanches-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Bayeux Intercom
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